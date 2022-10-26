Пожарные потушили открытый огонь на складе Санкт-Петербурга | 360°

Происшествия 26 октября 2022, 16:00 Пожарные потушили открытый огонь на складе Санкт-Петербурга МЧС сообщило о ликвидации открытого огня на складе в Колпинском районе Петербурга РИА "Новости"

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Открытый огонь на складе строительных материалов в Колпинском районе Санкт-Петербурга потушили. Пожарные продолжают работы по проливке и разборке конструкции. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

В ведомстве напомнили, что сообщение о возгорании на складе поступило на пульт дежурного в минувший вторник, в 20:48. Огонь охватил складское помещение высотой 12 метров и площадью 100 на 240 квадратных метров.

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Прибывшие на место пожарные привлекли к тушению пожарный поезд. Пламя распространилось на площади 12 тысяч квадратных метров. В ходе проведения работ там обрушилась крыша.

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Ранг пожара 26 октября понизили до первого уровня, работы продолжили. Сейчас на месте находятся 24 специалиста и шесть единиц техники.