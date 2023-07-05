Происшествия 05 июля 2023, 06:29 Пожарные потушили открытый огонь на площади 300 квадратных метров в пятиэтажке Екатеринбурга Жилой пятиэтажный дом загорелся в Екатеринбурге, огонь потушили на 300 квадратных метрах

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В Екатеринбурге на Первомайской улице загорелась крыша пятиэтажного дома. Жильцов эвакуировали и ликвидировали открытый огонь на площади 300 квадратных метров, сообщило Главное управление МЧС России по Свердловской области.

Очевидцы позвонили в экстренные службы рано утром 5 июля и рассказали, что загорелась кровля пятиподъездного пятиэтажного жилого дома на Первомайской улице. К тушению привлекли 41 специалиста и 14 единиц техники, жильцов дома эвакуировали.

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К 06:57 возгорание локализовали на площади 300 квадратных метров, в 07:07 ликвидировали открытый огонь. Для тушения использовали высотную технику, а в подъездах для удаления дыма задействовали тактическую вентиляцию.

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