facebook_pixel
    02 сентября 2020, 14:17

    Пожарные потушили мазутохранилища в Ленинградской области

    Полина Петрова

    Пожарные потушили мазутохранилища в Ленинградской области. Возгорание произошло около 09:20 в среду, 2 сентября, в Киришах, сообщили сотрудники ГУ МЧС РФ по региону.
    Пожарные потушили мазутохранилища в Ленинградской области

    Очевидцы рассказали, что черный дым было видно за много километров. По словам спасателей, пламя охватило ангар. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров, информирует ИА «Невские новости».

    Пожар тушили 12 сотрудников МЧС на трех специальных машинах. В 09:58 огонь был ликвидирован. В настоящий момент информации о пострадавших при пожаре нет.

    Новости SMI.FM