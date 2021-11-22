Пожарные потушили хостел на Волгоградском проспекте в Москве

Пожарные потушили возгорание в здании хостела на юго-востоке Москвы. Общая площадь, охваченная огнем, составила около 300 квадратных метров. Об этом сообщил столичный главк МЧС.

По предварительным данным, в пожаре пострадали три человека. Их состояние пока не уточняется. Ранг пожара, который изначально был третьим, впоследствии понизили до второго.

На месте по-прежнему работают пожарные. Перекрыто движение по дублеру Волгоградского проспекта в направлении ТТК, остановилась и улица Новоостаповская. На остальных дорогах, прилегающих к месту происшествия, проблем с проездом автомобилей нет.

Пожар в хостеле на Волгоградском проспекте Москвы начался поздно вечером в воскресенье. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС, возгорание случилось на первом этаже. Когда пожарные прибыли на место, первым делом они приступили к спасению людей — они из окон просили о помощи. К тушению привлечено 28 единиц техники и порядка 60 человек. Московская прокуратура уже начала проверку по факту случившегося.