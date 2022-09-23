Пожарные потушили два дома минувшей ночью во Владимирской области | 360°

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23 сентября 2022, 17:20

Пожарные потушили два дома минувшей ночью во Владимирской области

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Возгорание произошло минувшей ночью, 23 сентября, в жилом доме в поселке Никологоры Вязниковского района. До приезда пожарных огонь успел перекинуться на соседнее строение. Об этом написали «Владимирские ведомости» со ссылкой на Главное управление МЧС России по Владимирской области.

В ликвидации огня участвовали шестнадцать человек личного состава МЧС и пять спецмашин. Площадь пожара составила 144 квадратных метра, написало ИА Nation News.

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Информации о пострадавших и погибших не поступало.

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