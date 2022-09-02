Происшествия 02 сентября 2022, 13:13 Поделиться Telegram

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Viber Пожарные потушили BMW в Петербурге

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Вечером 1 сентября на Ленинском проспекте Санкт-Петербурга у дома № 96 загорелся автомобиль марки BMW. Об этом написали “Невские новости”.

Прибывшие на место ЧП пожарные устранили возгорание спустя 16 минут.

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В настоящий момент полиция устанавливает точное причины и обстоятельства случившегося. Пострадавших в пожаре нет.

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