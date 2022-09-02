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Происшествия

04 сентября 2022, 09:39

Стали известны личности погибших при восхождении на Ключевскую Сопку

Мир

04 сентября 2022, 09:32

США не поддержали идею визовых ограничений для всех россиян

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Спецоперация

04 сентября 2022, 08:56

Власти Энергодара заявили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

Мир

04 сентября 2022, 08:52

«Мы паникуем. Европа тоже». В Великобритании испугались остановки «Северного потока»

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:34

Девять человек получили ранения за сутки в ДНР из-за украинских обстрелов

Происшествия

04 сентября 2022, 08:18

Пожилой инвалид погиб при пожаре в Костанайской области Казахстана

Спецоперация

04 сентября 2022, 07:48

Украинские военные обстреляли Донецк

Мир

04 сентября 2022, 07:27

Десять человек пострадали в результате пожаров на севере Казахстана

Армия

04 сентября 2022, 06:01

Российские войска уничтожили десант условного противника на учениях «Восток-2022»

Происшествия

02 сентября 2022, 13:13

Пожарные потушили BMW в Петербурге

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Вечером 1 сентября на Ленинском проспекте Санкт-Петербурга у дома № 96 загорелся автомобиль марки BMW. Об этом написали “Невские новости”

Прибывшие на место ЧП пожарные устранили возгорание спустя 16 минут. 

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В настоящий момент полиция устанавливает точное причины и обстоятельства случившегося. Пострадавших в пожаре нет. 

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