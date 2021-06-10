Пожарные потушили 2 крупных лесных пожара в Красноярском крае

На западе Красноярского края, в Енисейском районе, пожарным удалось потушить два крупных лесных пожара, сообщил «ФедералПресс». Огонь охватил 12,5 гектаров леса.

«Пожар действовал на шелкопрядниках, что серьезно осложняло работы по тушению. В основном пожарным пришлось справляться с огнем вручную», — рассказали в пресс-службе минлесхоза края.

Задача осложнялась тем, что пожары разыгрались в болотистой местности, где было много сухих деревьев, а также сильным ветром. Для тушения пожаров задействовали авиацию.