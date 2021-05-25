Пожарные почти 2 часа тушили огонь в доме в Актерском проезде Санкт-Петербурга

Пожарные бригады Санкт-Петербурга ликвидировали возгорание в многоэтажном доме Выборгского района, где огонь охватил утеплитель фасада. Об этом рассказали «Невские новости» со ссылкой пресс-службу ГУ МЧС по городу и региону.

Информация о пожаре в Актерском проезде поступила в 12:20. Оказалось, что пламя бушует на площади десяти квадратных метров на уровне первых двух этажей. На место происшествия прибыли 17 человек личного из состава и четыре единицы техники. Пожар удалось локализовать уже к 12:52, в 13:53 его получилось окончательно ликвидировать.