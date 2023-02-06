Происшествия 06 февраля 2023, 21:45 Пожарные Пермского края спасли из огня ребенка

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Пожар произошел в Березниках Пермского края. Там загорелся многоквартирный дом. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

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Возгорание случилось 5 февраля. Пламя охватило площадь в 18 квадратных метров. В тушении задействовали 24 человека личного состава и шесть единиц спецтехники. Самостоятельно дом смогли покинуть семь человек. Спасатели смогли пробраться в дом, где обнаружили восьмилетнего мальчика. Они вывели ребенка из огня.