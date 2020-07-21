Пожарные нашли труп в горящей квартире на севере Москвы

Небольшой пожар произошел в квартире многоэтажного дома на Кленовом бульваре на севере Москвы. Когда на место прибыли спасатели, то в очаге возгорания они обнаружили труп. Как сообщили «360» в столичном ЦУКС, общая площадь распространения огня составила пять квадратных метров.

В ведомстве уточнили, что в квартире горели вещи и мебель. После прибытия пожарных на место огонь быстро ликвидировали, так как площадь распространения огня была небольшой.

«К сожалению, в квартире был обнаружен один погибший», — сказали в пресс-службе.

Для безопасности четырех жителей соседних квартир вывели на улицу. Пострадавших в результате пожара не было.