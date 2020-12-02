Пожарные начали тушить пожар в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве

Пожарные смогли приступить к тушению пожара в коллекторе на Ленинградском проспекте после отключения 32 силовых кабелей. Общая протяженность коллектора — почти 6,5 километра.

«В коллекторе отключено 32 кабеля, пожарно-спасательные подразделения приступили к тактической вентиляции и тушению», — сообщает ТАСС.

Пожар в коллекторе начался 2 декабря в 15:45 по Москве. Его общая протяженность составляет почти 6,5 километра. По этому участку проходят кабели связи, силовые кабели, трубопроводы горячей и холодной воды. От электричества отключили 13 домов.

В пресс-службе столичного МЧС подтвердили факт задымления.

«Заявка потупила на дым из коллектора в районе дома 33 корпус 1, по Ленинградскому проспекту. Информация о пострадавших не поступала», — сообщили «360» в МЧС.