04 августа 2023, 11:58
Пожарные начали тушить горящий склад в Яхроме. Место ЧП окутал черный дым
Подмосковное МЧС сообщило о пожаре на складе в Яхроме
Пожар вспыхнул в городе Яхроме в Подмосковье. Кадры с места происшествия начали публиковать в соцсетях очевидцы происшествиях. Над местом ЧП поднимаются клубы черного дыма. Их видно за несколько километров.
В региональном главке МЧС «360» сообщили, что возгорание произошло на складе. Площадь пока не установлена, ее сложно определить из-за плотного задымления, уточнили в пресс-службе.
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Все обстоятельства происшествия уточняются. На месте работают спасатели.
Пожары
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