Пожарные Московского НПЗ спасли пятерых человек из огня в Капотне

Пожарные Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) спасли пятерых человек из огня в жилом доме. Ликвидировать пожар удалось за час.

У Московского нефтеперерабатывающего завода есть собственная пожарная часть — одна из крупнейших в городе. По соглашению с правительством Москвы пожарная часть МНПЗ обслуживает Капотню и прилегающие к ней районы.

В Капотне 20 января загорелся жилой дом. На 11-м этаже 12-этажного дома было открытое горение на площади 35 квадратных метров. Пожару присвоили первую степень опасности.

На вызов совместно с городскими расчетами выехали пожарные Московского нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефти». В спасательной операции участвовали 40 человек. Командир отделения аварийно-спасательного формирования Московского НПЗ Евгений Осокин рассказал, что в горевшей квартире была девочка со старшей сестрой — обеих благополучно вывели пожарные.

«Увидели черный дым из окон и открытое горение на 11-м этаже. Поднялись по лестнице и уже на 10-м этаже столкнулись с плотным задымлением. Дышать было невозможно, пришлось использовать дыхательные аппараты», — объяснил Осокин.

Очаг возгорания удалось потушить в течение часа. Четверо взрослых и ребенок, находившиеся в квартире, не пострадали.

Пожарная часть Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) считается одним из крупнейших подразделений столицы. В его распоряжении более 140 специалистов, 14 единиц техники, шесть машин дежурят круглосуточно.

Спасатели пожарной части регулярно проходят аттестации и участвуют в плановых пожарно-тактических учениях совместно с городскими службами на территории МНПЗ.

Комплекс противопожарной безопасности завода имеет не только собственную пожарную часть, но и оперативные каналы взаимодействия с другими спасателями и муниципальными службами. Все пожарное оборудование МНПЗ имеет передовые системы тушения и необходимое оборудование.