Происшествия 15 июня 2023, 19:24 Пожарные Мордовии эвакуировали семью из горящего дома

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Пожар произошел в селе Редкодубье Республики Мордовия. Там загорелся частный дом. Об этом сообщили «Известия Мордовии».

На место происшествия прибыли сотрудники ГУ МЧС России по региону. Они смогли эвакуировать из здания семью из четырех человек. Однако сохранить дом не удалось. Его почти полностью уничтожило огнем. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося, передало РИА ФАН.