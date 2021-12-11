Пожарные локализовали возгорание на складе в Ростове-на-Дону

Пожар вспыхнул на складе лакокрасочных изделий в Ростове-на-Дону. Пожарным удалось локализовать огонь, из-за которого частично обрушилась крыша строения. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Пожарные получили информацию о возгорании вечером 11 декабря. Огонь охватил склад с лакокрасочной продукцией, расположенный в 1-м Машиностроительном переулке. Площадь пожара составила 1,4 тысячи квадратных метров.

«На момент пожара людей в здании не было. Угроза распространения огня отсутствует. В 17:02 пожару присвоен третий ранг сложности. Тушение разбито на два боевых участка», — уточнили в пресс-службе.

К тушению возгорания привлекли пожарный поезд. Сначала на место отправили 74 человека и 22 единицы техники, но позже их количество увеличили до 99 и 30 соответственно. В 19:22 пожарным удалось локализовать огонь.

Рядом со складом взяли пробы воздуха. Согласно данным Роспотребнадзора, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявили. Причины и обстоятельства пожара на складе теперь предстоит выяснить специалистам.