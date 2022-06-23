Пожарные локализовали возгорание на лакокрасочном заводе в Электроуглях

Пожар в цехе завода с лакокрасочными изделиями и растворителями в Электроуглях локализован на площади 1600 квадратных метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

«В 10:06 по московскому времени пожар локализован на площади 1600 квадратных метров», — заявили в ведомстве.

Утром 23 июня в МЧС поступила информация о пожаре в цехе с лакокрасочными материалами. На месте ЧП работают 55 человек и 17 единиц техники. Возгорание возникло в трехэтажном кирпичном здании.

В распоряжении «360» появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что густой черный дым окутал здание цеха. Сообщалось, что экстренные службы для тушения могут привлечь вертолеты.

Специалисты уточняют причины и обстоятельства произошедшего.