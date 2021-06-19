Пожарные локализовали 500 «квадратов» на складе пиротехники в Москве

Пожарные при тушении склада с пиротехникой на Лужнецкой набережной в Москве локализовали пламя на площади 500 квадратных метров. Об этом сообщил источник «360» в столичных экстренных службах.

К ликвидации пожара на складе пиротехники привлекли группировку РСЧС в составе 30 единиц техники и 135 специалистов. Информации о жертвах не поступало, сообщили в МЧС.

Московская прокуратура между тем уже начала проверку по факту пожара, произошедшего на складе завода пиротехники. В ходе прокурорской проверки установят обстоятельства и причины произошедшего и дадут оценку соблюдению требований пожарной безопасности. Проверку по факту пожара поручили провести Хамовнической межрайонной прокуратуре, сообщили на сайте ведомства.

К тушению привлекли два пожарных вертолета Ка-32А Московского авиационного центра.

Сообщение о пожаре на Лужнецкой набережной, дом 2/4, строение 4, поступило МЧС в субботу, в 17:36. Пожару сначала был присвоен второй ранг, позже он был повышен до третьего. Сообщалось, что огонь перекинулся на несколько соседних строений.