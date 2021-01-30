Пожарные локализовали 500 «квадратов» на автозаправщике в Тушине

Спасатели МЧС локализовали пожар на 500 квадратных метров на автотопливозаправщике в районе Южное Тушино в Москве. Об этом «360» сообщили в пресс-службе ведомства.

Возгорание удалось локализовать в 13:46. К месту происшествия прибыл вертолет, проводится авиаразведка. Информация о возгорании поступила в 12:18. Были слышны взрывы баллонов, над источником возгорания поднимался густой черный дым. Существует высокая угроза взрыва емкости: последствия такого взрыва трудно оценить. Пострадавших нет. Пламя перекинулось на первый этаж хозяйственной постройки. Поблизости находится до 40 газовых баллонов с пропаном. Пожару присвоен ранг № 3. На место ЧП выехало руководство МЧС Москвы. Также три вертолета находятся в готовности тушить автозаправщик на Походном проезде.