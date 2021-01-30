30 января 2021, 13:58
Пожарные локализовали 500 «квадратов» на автозаправщике в Тушине
Спасатели МЧС локализовали пожар на 500 квадратных метров на автотопливозаправщике в районе Южное Тушино в Москве. Об этом «360» сообщили в пресс-службе ведомства.
Возгорание удалось локализовать в 13:46.
К месту происшествия прибыл вертолет, проводится авиаразведка.
Информация о возгорании поступила в 12:18. Были слышны взрывы баллонов, над источником возгорания поднимался густой черный дым. Существует высокая угроза взрыва емкости: последствия такого взрыва трудно оценить. Пострадавших нет.
Пламя перекинулось на первый этаж хозяйственной постройки. Поблизости находится до 40 газовых баллонов с пропаном. Пожару присвоен ранг № 3.
На место ЧП выехало руководство МЧС Москвы. Также три вертолета находятся в готовности тушить автозаправщик на Походном проезде.