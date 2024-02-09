Происшествия 09 февраля 2024, 05:22 Пожарные ликвидировали возгорание жилого дома на севере Москвы МЧС РФ: на севере Москвы пожарные ликвидировали открытое горение Телеканал «360»

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Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в жилом многоэтажном доме на севере Москвы. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Проводится проливка и разбор конструкций. Двумя вертолетами Московского авиационного центра сброшено 50 тонн воды», — сообщили в МЧС.

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На месте пожара работают 175 специалистов и более 50 единиц техники. В том числе и два вертолета К-52. Кадры работы пожарных машин с воздуха оказались в распоряжении «360».

Из здания эвакуировали около 400 человек. Певица Наталья Штурм рассказала о первых минутах пожара, о котором она узнала из Интернета. В доме проживают известные творческие личности, отметила артистка. По ее словам, огонь охватил шестой и седьмой этажи.