Пожарные ликвидировали возгорание в центре Ростова-на-Дону

В воскресенье, 25 июля, в Ростове-на-Дону на улице Островского разгорелся пожар. Площадь возгорания составила 350 квадратных метров. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС по Ростовской области.

Изначально пожар охватил 120 квадратных метров, однако спустя время его площадь увеличилась. Пожару присвоили четвертый ранг опасности. Всех жителей дома удалось эвакуировать, пострадавших нет.

В тушении пожара было задействовано более 100 человек. Операция по ликвидации пожара заняла несколько часов. Возгорание удалось потушить в первом часу ночи. Полностью потушить пожар удалось в четыре утра.