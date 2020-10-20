Пожарные ликвидировали возгорание в кафе на крытом рынке в Чите. Видео

Сотрудники экстренных служба потушили пожар, возникший в здании крытого рынка на перекрестке улиц Лазо и Ярославского в 1 микрорайоне Читы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

«В 09:28 (чит.) 20.10.2020 г. поступило сообщение о возгорании площадью 300 квадратных метров в кафе по адресу Забайкальский край, г. Чита, 1 микрорайон дом 5 а. Объявлен ранг пожара № 2», — говорится в сообщении.

В тушении пожара приняли участие 20 единиц техники и 56 человек. Работали три звена газодымозащитной службы.

Позже стало известно, что пожар на площади 1200 кв м был локализован и ликвидирован в 11:22 (чит).

Сейчас на месте пожара работают сотрудники полиции, скорой помощи и городского управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Все люди были своевременно эвакуированы из здания.

Очевидцы происшествия сообщили порталу ZAB.RU, что строение выгорело полностью.