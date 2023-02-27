Происшествия 27 февраля 2023, 00:33 Пожарные ликвидировали возгорание в ангаре на северо-востоке Москвы ТАСС: пожарные ликвидировали возгорание в ангаре на территории завода в Москве РИА «Новости»

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Пожар в ангаре на территории завода, расположенного на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы, ликвидировали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

«Пожар ликвидирован. Пострадавших нет», — рассказал собеседник.

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Инцидент произошел вечером 26 февраля в ангаре. В охваченном огнем строении взорвалась емкость с дизельным топливом, после чего ангар обрушился. Сотрудники МЧС продолжают работать на месте ЧП. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

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На минувшей неделе произошел другой пожар на Алтуфьевском шоссе. В ангаре, предназначенном под снос, загорелся мусор.