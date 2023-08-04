Происшествия 04 августа 2023, 14:42 Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Яхроме ГУ МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на складе в Яхроме

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Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с изделиями из резины и пластика в Яхроме. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе главка МЧС по Московской области.

«Ликвидацию открытого пожара объявили на месте пожара в Яхроме. К работам привлекли 18 единиц техники и 55 человек личного состава», — заявили в ведомстве.

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Пожар на складе начался днем в пятницу, 4 августа. Изначально сообщалось, что огонь успел распространиться на площади в 2,5 тысячи квадратных метров, однако затем его локализовали.

Подмосковная прокуратура по факту ЧП начала проверку. Пожарно-техническая экспертиза установит причину возникновения огня. По предварительной информации, в результате возгорания никто не пострадал.

Ранее в распоряжении «360» появилось видео с места пожара. На кадрах окружающую склад территорию окутало огромное облако черного дыма. Пожарным пришлось тушить огонь, забравшись на небольшой строительный вагончик.