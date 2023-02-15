Происшествия 15 февраля 2023, 01:49 Пожарные ликвидировали открытое горение на бывшем заводе в Коломне МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на территории бывшего завода в Коломне

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Открытое горение ликвидировали на территории бывшего завода по ремонту железнодорожных составов в Коломне. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

«В 17:32 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Коломна на улице Окский проспект, дом № 66», — заявили в ведомстве.

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Пожарные ликвидировали возгорание на площади 900 квадратных метров в 22:26. В результате пожара в здании обрушились перекрытия между первым и вторым этажами.

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Открытое горение потушили в 00:16. Для борьбы с огнем привлекли 29 единиц техники и 100 человек, из них 52 сотрудника МЧС. Информации о пострадавших не поступало.