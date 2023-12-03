Происшествия 03 декабря 2023, 01:14 Пожарные ликвидировали открытое горение на авторынке в Набережных Челнах МЧС: открытое горение на авторынке в Набережных Челнах ликвидировали в 01:00 Пресс-служба МЧС

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Спасатели ликвидировали открытое горение на автомобильном рынке в Набережных Челнах в Татарстане. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС РФ.

«В Набережных Челнах огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разборка конструкций», — рассказали в ведомстве.

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Огонь охватил авторынок вечером 2 декабря. Площадь пожара стремительно увеличивалась с 1500 «квадратов» до 6800. Локализовать возгорание удалось менее, чем за два часа.

К тушению огня привлекли более 130 огнеборцев и 40 единиц техники.

Это уже третий крупный пожар на рынках за последние дни. В пятницу, 1 декабря, в Москве загорелся вещевой рынок «Садовод». В результате ЧП несколько человек пострадали.

За день до этого, 30 ноября, горел рынок «Темерник» в Ростове-на-Дону. Площадь пожара составила 4000 квадратных метров.