Происшествия 21 июня 2023, 08:21 Пожарные ликвидировали горение на заводе в Волоколамске МЧС: пожарные ликвидировали открытое горение на заводе в Волоколамске Пресс-служба МЧС

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Пожарные ликвидировали открытое горение на заводе в Волоколамске, где вспыхнул цех по производству деревянных паллет. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Московской области.

«Ликвидацию открытого огня объявили в 7:30 по московскому времени», — говорится в сообщении.

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Производственный цех по улице Ямская загорелся вечером во вторник. Изначально пламя распространилось на площади три тысячи квадратных метров, однако позднее увеличилось до шести тысяч «квадратов». В итоге оно перекинулось на готовую продукцию, хранящуюся на улице.

К ликвидации огня привлекли 107 человек и 39 единиц техники.

По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание. В результате ЧП никто не пострадал.

Волоколамская городская прокуратура взяла расследование обстоятельств и причин пожара, а также результаты процессуальной проверки под свой контроль.