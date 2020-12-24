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    24 декабря 2020, 11:47

    Пожарные Ленобласти спасли из горящей квартиры мать с ребенком

    Полина Петрова

    Пожарные Всеволожского района Ленинградской области спасли мать с ребенком из горящей квартиры, информирует 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.
    Пожарные Ленобласти спасли из горящей квартиры мать с ребенком

    Крупный пожар в жилом доме произошел в ночь на четверг, 24 декабря. Очаг возгорания находился на восьмом этаже в трехкомнатной квартире. Приехавшим на место спасателям удалось вызволить из огня женщину с маленьким ребенком, пишет ИА «Невские новости».

    Кроме этого, из здания эвакуировали еще 18 жильцов. Данных о пострадавших нет.