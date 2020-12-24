Пожарные Ленобласти спасли из горящей квартиры мать с ребенком

Крупный пожар в жилом доме произошел в ночь на четверг, 24 декабря. Очаг возгорания находился на восьмом этаже в трехкомнатной квартире. Приехавшим на место спасателям удалось вызволить из огня женщину с маленьким ребенком, пишет ИА «Невские новости».

Кроме этого, из здания эвакуировали еще 18 жильцов. Данных о пострадавших нет.