Происшествия 11 января 2023, 19:06 Пожарные Кургана эвакуировали из горящего дома 11 человек

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Серьезный пожар произошел в Кургане. Загорелась квартира на третьем этаже дома № 17а на улице Дзержинского. Пожарным пришлось эвакуировать из здания людей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по Курганской области.

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Пожар вспыхнул 11 января. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС в составе 36 человек, а также восемь единиц спецтехники. Пламя охватило площадь в 12 квадратных метров. Спасателям пришлось выводить из здания 11 человек. Информации о погибших и пострадавших не поступало.