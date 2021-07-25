Пожарные эвакуировали жителей горящего дома в Ростове-на-Дону

Трехэтажный жилой дом загорелся в Ростове-на-Дону. Огонь распространился на площади в 250 квадратный метров. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что поступило сообщение о пожаре в квартире на верхнем этаже трехэтажного жилого дома. Прибывшие на место спасатели заявили, что пламя распространилась на площади 250 квадратных метров.

Пожару присвоили третий уровень сложности. В данный момент идет эвакуация жителей. Для ликвидации огня группировку спасателей удвоили. Сейчас на месте работают 100 человек и 29 единиц техники.