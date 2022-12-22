Происшествия 22 декабря 2022, 19:37 Пожарные эвакуировали мужчину из горящей квартиры в Перми

Читать 360tv в

Пожар произошел в квартире в центре Перми. Пожарные вынесли из огня мужчину, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на краевое управление МЧС.

Огонь распространился на два квадратных метра. 20 жильцов дома смогли покинуть его самостоятельно.

Реклама

Спасателям пришлось вскрыть дверь горящей квартиры, чтобы освободить оттуда мужчину. Его передали сотрудникам скорой помощи.

Реклама

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.