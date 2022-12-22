22 декабря 2022, 19:37
Пожарные эвакуировали мужчину без сознания из горящего дома в Челябинске
Пожар произошел в частном доме в Челябинске. Спасатели вынесли из горящего здания мужчину без сознания, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Тушением занимались 12 пожарных с использованием трех единиц спецтехники.
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«Очевидцы сообщили, что в доме может находиться человек. Незамедлительно звено газодымозащитников отправилось на поиски пострадавшего», — уточнили в пресс-службе.
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Мужчину удалось спасти благодаря реанимационным мероприятиям. Сейчас он в больнице.
Пожары
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