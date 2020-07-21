Пожарные эвакуировали две тысячи человек из торгового центра в Тюмени

Спасатели эвакуировали из торгового центра «Маггелан» в Тюмени порядка двух тысяч человек из-за задымления, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

В экстренные службы поступило сообщение о возгорании в здании, которое находится по адресу улица 50 Лет Октября, 14. Приехавшие на место сотрудники МЧС определили, что причиной задымления является сгоревшая на электроплите еда в ресторане «Суарэ», пишет сайт Ura.ru.

Возгорание ликвидировали до приезда пожарной техники. Пострадавших в результате происшествия нет.