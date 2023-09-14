Происшествия 14 сентября 2023, 19:45 Пожарные эвакуировали 45 жителей из горящей многоэтажки в Ставрополе Ставропольский главк МЧС сообщил о пожаре в многоэтажном доме

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Спасатели эвакуировали жителей 12-этажного дома на улице Тухачевского в Ставрополе после начавшегося там пожара. Всего пожарные вывели на улицу 45 человек. Об этом со ссылкой на краевой главк МЧС сообщил ТАСС.

В ведомстве сообщили, что к тушению огня привлекли 42 человека и 15 единиц техники. Данные о причинах возникновения огня и пострадавших пока не поступали.

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Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с места происшествия. На кадрах видно, что пожар возник в квартире на самом верхнем этаже. Из окна идет густой черный дым и заметны языки пламени.

По словам комментаторов, во время спасения от пожара мужчина сорвался с 12-го этажа в попытке перебраться в квартиру ниже. Пострадавшего забрали прибывшие на место врачи. Официального подтверждения этой информации пока нет.