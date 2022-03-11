Пожарные Дзержинска спасли из огня 17 человек

Пожар произошел в Дзержинске вчера, 10 марта. Спасатели смогли эвакуировать 17 человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Нижегородской области.

Жилой дом № 33 «А» по улице Циолковского загорелся около семи часов вечера. Жители дома обратились в пожарную службу. Прибывшие на место спасатели установили, что загорелись вещи в одной из квартир на первом этаже. Сотрудники службы вывели из дома 17 человек, среди которых было трое детей. Огонь охватил семь квадратных километров.