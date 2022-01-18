Пожарные чуть не сломали светофорную опору во время следования на вызов в Чите

ДТП с участием автоцистерны МЧС произошло в Чите. Об этом сообщил «Царьград».

Автомобиль спасателей следовал на вызов. На перекрестке Шилова и Автогенной водитель легкового автомобиля отказался пропустить пожарных. Водитель спецтехники сдал вправо, чтобы избежать столкновения. В результате машина задела столб светофора, из-за чего он упал и повис на проводах. Автомобиль пожарных получил повреждения: у него разбилась фара, а также помялся бампер. Информации о пострадавших людях не поступало.