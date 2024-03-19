19 марта 2024, 15:14
Пожарную машину эвакуируют с места ДТП в Зеленограде
Источник «360»: после ДТП в Зеленограде пожарной машине понадобилась эвакуация
Пожарная машина не смогла самостоятельно уехать с места аварии в Зеленограде. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.
Пожарная машина стала участником аварии на дороге в Зеленограде неподалеку от баптисткой церкви. Автомобиль получил серьезное повреждение. У машины оторвало мост и пострадала кабина. Решается вопрос об эвакуации авто.
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Авария произошла днем 19 марта. На дороге столкнулись иномарки Honda Civic и Toyota Auris, а также пожарная машина. Спасатели не пострадали. Человек, находившийся в Honda Civic, скончался. Также пострадал еще один человек, который был во второй легковушке.
Как сообщил очевидец, у одного авто разворотило крышу. Другая была всмятку после удара. На месте были две пожарные машины, стояла карета скорой, аварийной службы и правоохранители.
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