Девять больниц потребовали закрыть из-за нарушений пожарной безопасности

О каких больницах идет речь, и какие решения в итоге приняли суды, ведомство не уточнило.

Всего с января по март Госпожнадзор провел около тысячи проверок в больницах и госпиталях, выявив свыше 11 тысяч нарушений. В суды направили более 190 административных дел.

В основном сотрудники пожарного надзора обращали внимание на захламленные пути эвакуации, проблемы с электросетями и неисправность автоматических систем пожаротушения.

За первые три месяца 2020 года в российских больницах произошло 39 пожаров, в которых погибли два человека. Недавние пожары в реанимациях с больными коронавирусом в эту статистику не вошли.

9 мая при пожаре в московской больнице имени Спасокукоцкого погибла одна пациентка с COVID-19, подключенная к аппарату ИВЛ. 12 мая загорелась больница Святого Георгия в Петербурге. В результате в реанимации для больных коронавирусной инфекцией погибли шесть человек.

Возможной причиной пожаров называлась неисправность аппаратов ИВЛ «Авента-М» «Уральского приборостроительного завода».