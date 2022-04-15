Пожарного заподозрили в растлении несовершеннолетней в Ленобласти

В Ленинградской области задержали пожарного, которого заподозрили в растлении 12-летней девочки. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

Мужчину задержали в Выборге. Он заверил, что не домогался школьницы. По его словам, возвращаясь домой, он заметил группу подростков, которые использовали неприличные слова. Мужчина рассказал, что сделал молодым людям замечание, после чего к нему подошла одна из девочек, и он поцеловал ей руку в знак уважения за ее смелость.

Через какое-то время пожарного догнали мальчики из этой компании и зашли вместе в магазин, где полицейские остановили мужчину.

Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.