Пожарного отбросило взрывом при пожаре в Якутске. Видео

Пожар с последующим взрывом произошел в гараже около жилого дома на улице Дзержинского в Якутске. Видео с места происшествия опубликовало издание Sakhapress.

На опубликованных кадрах видно, что около горящего гаража находятся двое пожарных. Когда один из спасателей отходит, происходит взрыв — и оставшегося у гаража специалиста откидывает в снег на несколько метров.

В пресс-службе республиканского главка МЧС сообщили, что в результате взрыва сотрудник ведомства не пострадал. Там пояснили, что пожарного спасла специальная форма.

«Всякое может произойти, никто не застрахован от вспышки, такое не предугадаешь. Но боевая одежда пожарных на такие нагрузки и рассчитана», — уточнили в пресс-службе.

Пожар в гараже произошел в субботу, 11 декабря. Сообщение на пульт дежурного поступило в 12:35 и уже через шесть минут пожарные прибыли на место. Огонь повредил утеплитель под автомобилем и кузов транспортного средства. Общая площадь распространения огня составила два квадратных метра.

На месте работали 13 человек личного состава республиканского управления МЧС и три единицы техники. Причины и обстоятельства возникновения огня устанавливаются специалистами.