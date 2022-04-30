Пожарная спецтехника разрушила мост через реку в Нижегородской области

В Нижегородской области деревянный мост не выдержал веса спецтехники, спешившей на тушение пожара.

Как сообщает newsnn.ru, проезжая по 30-метровому деревянному мосту через реку Ковакса неподалеку от деревни Судеб, пожарная техника частично разрушила деревянный настил.

Хотя в прошлом году мост был признан аварийным, его до сих пор не отремонтировали. Проезд по мосту пришлось закрыть на несколько часов, пока настил не привели в порядок. Но мост все-равно придется капитально реконструировать. Сейчас решается, где взять на это деньги.