19 августа 2023, 13:38
Пожарная сигнализация сработала в Центре акушерства и гинекологии в Москве
НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии в Москве эвакуировали из-за пожара
Возгорание произошло в столичном НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова. Как сообщил «360» источник, к месту ЧП выслали пять автомобилей скорой помощи.
Из медучреждения эвакуировали порядка 100 человек, их переместили в основной корпус комплекса.
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Пожарные продолжают разведку на месте возгорания.
UPD: по предварительной информации источника «360», на нижнем этаже центра загорелись два электросветильника, само возгорание ликвидировали до приезда пожарных, однако сохранялось задымление.
Прибывшие экстренные службы провели вентиляцию и уборку продуктов горения с этажа, а также проверили другие этажи здания на наличие пострадавших.
Ранее в Москве провели эвакуацию торгового центра «Пролетарский» из-за пожара на нижнем этаже здания. Из него вывели около 2,5 тысячи человек. На подземной парковке, по предварительным данным, загорелся автомобиль.
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