Эксклюзив 19 августа 2023, 13:38 Пожарная сигнализация сработала в Центре акушерства и гинекологии в Москве НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии в Москве эвакуировали из-за пожара Сайт мэра и правительства Москвы

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Возгорание произошло в столичном НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова. Как сообщил «360» источник, к месту ЧП выслали пять автомобилей скорой помощи.

Из медучреждения эвакуировали порядка 100 человек, их переместили в основной корпус комплекса.

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Пожарные продолжают разведку на месте возгорания.

UPD: по предварительной информации источника «360», на нижнем этаже центра загорелись два электросветильника, само возгорание ликвидировали до приезда пожарных, однако сохранялось задымление.

Прибывшие экстренные службы провели вентиляцию и уборку продуктов горения с этажа, а также проверили другие этажи здания на наличие пострадавших.

Ранее в Москве провели эвакуацию торгового центра «Пролетарский» из-за пожара на нижнем этаже здания. Из него вывели около 2,5 тысячи человек. На подземной парковке, по предварительным данным, загорелся автомобиль.