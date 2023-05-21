Эксклюзив 21 мая 2023, 15:25 Пожарная сигнализация сработала в частной школе на улице Дыбенко в Москве Источник «360»: короткое замыкание произошло в частной школе в Москве

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Пожарная сигнализация сработала в частной школе, расположенной в торговом центре на улице Дыбенко в Северном административном округе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в оперативных службах.

Сообщение о ЧП на пульт дежурного поступило в 14:38. На место выехали спасатели. Выяснилось, что причиной срабатывания сигнализации стало короткое замыкание без горения. Никто не пострадал.

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Ранее сообщалось о возгорании в столичной Центральной клинической больнице РАН. Там в подвале загорелся матрас. Сотрудники медучреждения потушили возгорание своими силами еще до приезда пожарного расчета.