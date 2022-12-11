11 декабря 2022, 15:39
Пожарная сигнализация сработала в аэропорту Шереметьево
Источник «360»: в терминале B аэропорта Шереметьево сработала пожарная сигнализация
Пожарная сигнализация прозвучала в терминале B аэропорта Шереметьево. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
На место выехали наряды спасателей, в том числе из Москвы.
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Пресс-служба аэропорта не подтвердила нештатную ситуацию.
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«Работа в штатном режиме. У нас все нормально, ничего не происходит», — сообщили «360» в воздушной гавани.
Позже выяснилось, уточнил источник, что вызов был ложным.
Аэропорт расположен к северо-западу от Москвы, на территории городского округа Химки.
Аэропорт Шереметьево
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