Эксклюзив 11 декабря 2022, 15:39 Пожарная сигнализация сработала в аэропорту Шереметьево Источник «360»: в терминале B аэропорта Шереметьево сработала пожарная сигнализация РИА «Новости»

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Пожарная сигнализация прозвучала в терминале B аэропорта Шереметьево. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

На место выехали наряды спасателей, в том числе из Москвы.

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Пресс-служба аэропорта не подтвердила нештатную ситуацию.

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«Работа в штатном режиме. У нас все нормально, ничего не происходит», — сообщили «360» в воздушной гавани.

Позже выяснилось, уточнил источник, что вызов был ложным.

Аэропорт расположен к северо-западу от Москвы, на территории городского округа Химки.