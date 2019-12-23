Пожарная сигнализация сработала на МКС

В российском модуле «Заря» на МКС сработала пожарная сигнализация. Экипаж решил, что она ложная. Датчик дыма среагировал в функционально-грузовом блоке.

О пожарном сигнале рассказал российский космонавт Александр Скворцов, слова которого привело РИА «Новости». Экипаж космической станции общается с наземными специалистами благодаря трансляции NASA.

«Сработал датчик дыма в ФГБ. Думаем, что ложное (срабатывание)», — сказал Скворцов в разговоре со специалистом Центра управления полетами.

Недалеко от датчика, заметил Скворцов, работал Олег Скрипочка. Возможно, механизм отреагировал на поднявшуюся пыль.

В ЦУП обратились к космонавтам с просьбой взять воздушные пробы на содержание продуктов горения. Скрипочка позже уточнил, что показания были нулевыми.

ФГБ «Заря» стал первым модулем МКС, который Россия изготовила за американские деньги. Он входит в состав отечественного сегмента Международной космической станции.

Сейчас на МКС находятся россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка. На станции также работают астронавты США Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр. Находится на МКС и итальянец Лука Пармитано.