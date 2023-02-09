Происшествия 09 февраля 2023, 22:17 Пожарная машина врезалась в иномарку в Иванове. Есть пострадавшие

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Серьезное ДТП произошло в Иванове. Там столкнулись пожарная машина и иномарка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Ивановской области.

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Ситуация произошла вечером 7 февраля. Машина МЧС направлялась с включенными сиреной и мигалкой. Неподалеку от киноцентра «Современника» автомобиль начал поворачивать, однако столкнулся с Mitsubishi Lancer, который двигался по встречной. В результате травмы получил 42-летний водитель пожарного ЗИЛа, а также пожарный. Их доставили в медицинское учреждение.