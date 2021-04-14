Пожарная машина сгорела при тушении травы под Липецком

Новая пожарная машина сгорела при тушении горящей травы в Липецкой области. В результате пострадал водитель, его доставили в больницу, сообщило издание «Подъем».

По словам спасателей, когда они прибыли на место ЧП, пламя из-за сильного ветра распространялось с огромной скоростью, и в какой-то момент они просто не успели отъехать на безопасное расстояние. В итоге спецавтомобиль полностью выгорел.

Обстоятельства случившегося будут устанавливать сотрудники липецкого лесопожарного центра. Помимо этого, проверку проводят дознаватели МЧС РФ.

По официальным данным, за минувшие сутки в Липецкой области было зафиксировано 152 случая возгорания сухой травы. Общая площадь пожаров составила 64,69 гектаров.