Пожарная машина провалилась в фонтан в Тюмени. Видео

На площади Европы в Тюмени пожарная машина провалилась в фонтан. Пострадавших нет.

Автомобиль на скорости въехал в фонтан, которые был вмонтирован в землю. Водитель ехал на выезд, так как в жилом доме, расположенном рядом с площадью, произошло задымление.

«Сам фонтан почти не видно, если он не включен. В плитке устроены отверстия для выброса струй воды. Ранее в этом же месте в фонтан проваливался автомобиль спецтехники „Манипулятор“», — сообщили в паблике «ДТП в Тюмени» во «Вконтакте».

Ранее пожар произошел в любимом кафе поклонников Гарри Поттера Elephant House. Возгорание началось в кондитерской лавке, которая находится по соседству.