  • Пожарная машина протаранила автобус в Томске. Пострадали 16 человек

    30 октября 2019, 17:30

    Андрей Иванов

    Крупное ДТП произошло 30 октября в Томске. Пожарная машина въехала в борт пассажирского автобуса. Как сообщили сайту Vtomske.ru в региональном Минздраве, пострадали 16 человек. Двое из них — дети.

    «В ДТП на проспекте Мира пострадали шестнадцать человек, в том числе двое детей. 14 пострадавших были доставлены в стационары города, двум была оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации они отказались», — приводит портал сообщение ведомства.

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    Также в Минздраве добавили, что состояние двух пострадавших медикам удалось стабилизировать — сейчас раненные в результате аварии находятся в состоянии средней степени тяжести.

    Пострадавшую при столкновении двухлетнюю девочку после обследования отправили домой — госпитализация ей не потребовалась.

    Авария произошла на перекрестке проспекта Мира и улицы 79-й Гвардейской Дивизии — пожарная машина врезалась в маршрутку. Еще один участник аварии — легковой автомобиль такси.

    Следственный комитет по Томской области начал проверку случившегося. На месте ДТП сейчас работают криминалисты ведомства.