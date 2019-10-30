Пожарная машина протаранила автобус в Томске. Пострадали 16 человек

«В ДТП на проспекте Мира пострадали шестнадцать человек, в том числе двое детей. 14 пострадавших были доставлены в стационары города, двум была оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации они отказались», — приводит портал сообщение ведомства.

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Также в Минздраве добавили, что состояние двух пострадавших медикам удалось стабилизировать — сейчас раненные в результате аварии находятся в состоянии средней степени тяжести.

Пострадавшую при столкновении двухлетнюю девочку после обследования отправили домой — госпитализация ей не потребовалась.

Авария произошла на перекрестке проспекта Мира и улицы 79-й Гвардейской Дивизии — пожарная машина врезалась в маршрутку. Еще один участник аварии — легковой автомобиль такси.

Следственный комитет по Томской области начал проверку случившегося. На месте ДТП сейчас работают криминалисты ведомства.