Эксклюзив 15 апреля 2023, 13:59 Пожарная машина попала в аварию в центре Москвы Источник «360»: машина МЧС спешила на пожар и попала в ДТП в центре Москвы РИА «Новости»

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Спецтранспорт МЧС спешил на пожар и попал в аварию в центре Москвы. По предварительным данным, на дороге столкнулись четыре машины, один человек пострадал, сообщил источник «360».

«Машина МЧС спешила на пожар с дополнительными силами и попала в ДТП. Авария произошла на Садовая-Самотечной улице. Столкнулись четыре машины, один человек пострадал», — отметил он.

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В столичном дептрансе подтвердили факт ДТП на Садовой-Самотечной улице, в районе дома № 16. По данным ведомства, произошло столкновение двух автомобилей, на место происшествия выехали оперативные службы города.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — отметили в департаменте.

В ведомстве предупредили водителей, что движение в районе происшествия затруднено.