15 апреля 2023, 13:59
Пожарная машина попала в аварию в центре Москвы
Источник «360»: машина МЧС спешила на пожар и попала в ДТП в центре Москвы
Спецтранспорт МЧС спешил на пожар и попал в аварию в центре Москвы. По предварительным данным, на дороге столкнулись четыре машины, один человек пострадал, сообщил источник «360».
«Машина МЧС спешила на пожар с дополнительными силами и попала в ДТП. Авария произошла на Садовая-Самотечной улице. Столкнулись четыре машины, один человек пострадал», — отметил он.
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В столичном дептрансе подтвердили факт ДТП на Садовой-Самотечной улице, в районе дома № 16. По данным ведомства, произошло столкновение двух автомобилей, на место происшествия выехали оперативные службы города.
«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — отметили в департаменте.
В ведомстве предупредили водителей, что движение в районе происшествия затруднено.
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