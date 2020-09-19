Пожарная машина попала в аварию в Москве

Самосвал врезался в пожарную машину на юго-востоке Москвы. В результате аварии пострадали два человека. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

ДТП с участием самосвала и пожарной машины произошло днем 19 сентября у дома №13 в Новоостаповском проезде. На фотографии с места аварии видно, что у пожарной машины сильно повреждена кабина. При этом самосвала рядом с ним не видно.

Источник фото: телеканал «360»

Во время аварии травмы получили два человека, уточнил собеседник «360». Сейчас пострадавшим оказывают помощь врачи. Все обстоятельства столкновения выясняются.