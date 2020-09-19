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    19 сентября 2020, 16:44

    Пожарная машина попала в аварию в Москве

    Алла Морген, Дарья Бунякова

    Самосвал врезался в пожарную машину на юго-востоке Москвы. В результате аварии пострадали два человека. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

    ДТП с участием самосвала и пожарной машины произошло днем 19 сентября у дома №13 в Новоостаповском проезде. На фотографии с места аварии видно, что у пожарной машины сильно повреждена кабина. При этом самосвала рядом с ним не видно.

    Пожарная машина попала в аварию в Москве | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Во время аварии травмы получили два человека, уточнил собеседник «360». Сейчас пострадавшим оказывают помощь врачи. Все обстоятельства столкновения выясняются.

    Новости SMI.FM